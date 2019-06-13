السراج يهدد الغرب مجدداً من تدفق المهاجرين من ليبيا

العنوان_ليبيا

حذر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ، فائز السراج، من عواقب استمرار الحرب في ليبيا، قائلًا، إنه «لن يكون من الممكن السيطرة على تدفق المهاجرين إلى إيطاليا إضافة إلى زيادة خطر الإرهاب»، متوقعًا «دعمًا ملموسًا من إيطاليا».

وشدد السراج، في مقابلة بثتها قناة «سكاي نيوز24» الإيطالية، على أن «الحل الوحيد سياسي، لا يوجد حل عسكري، كان كل شيء جاهزًا للمؤتمر الوطني الجامع، كنا قريبين من الحل عبر الوساطة الأممية، لكن هاجمنا حفتر، هاجم طرابلس، هاجم شرعية حكومتنا وإمكانية إيجاد حل سياسي»، بحسب وكالة «آكي» الإيطالية.

وأوضح رئيس المجلس الرئاسي: «ما زلنا نؤمن بأنه يجب على جميع الليبيين، بمن فيهم حفتر، الجلوس على طاولة الحوار والاستماع إلى الطرف الآخر، دون استبعاد أي شخص»، مؤكدًا «حددنا شرطًا واحدًا فقط لعملية السلام: يجب على من يريدون المشاركة أن يقبلوا أن الليبيين هم الذين يختارون من يمثلهم ومن يقودهم».

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