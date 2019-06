منظمة خريجى الأزهر فى ليبيا تطلق قافلة الخير والوسطية

المتوسط:

أطلق فرع المنظمة العالمية لخريجى الأزهر بليبيا قافلة دعوية تحت عنوان “قافلة الخير والوسطية “.

وبلغ عدد المشاركين في القافلة الدعوية 30عالماً وشاباً ، وطافت القافلة في عدة مناطق هامة وتوقفت في منطقة تاهزاوة بجنوب ليبيا.

وأكد علماء القافلة على ضرورة تحمل الجميع مسئولياته في تحصين الناشئة والشباب ضد خطر التطرف بتعاون واسع وصادق ومتواصل بين أفراد المجتمع، الذى من شأنه أن يُعجل بالقضاء على تلك الآفة الفتاكة وإيقاف مد أفكارها الهدامة.

