قتلى قوات مصراتة خلال 70 يوماً – اسماء

أظهرت إحصائية ليبية عدد قتلى بمدينة مصراتة، منذ انطلاق عملية طوفان الكرامة من جانب القوات المسلحة العربية الليبية لتطهير العاصمة طرابلس من سيطرة المليشيات من يوم 4 إبريل حتى اليوم 13يونيو الجاري.

وتضم قائمة القتلى كلا من: محمود عثمان بعيو، مصطفي الصيد، مصطفي العويب، ناصر المحجوب، مفتاح وفاء، زكريا النويجي، محمد فتحي عكيكه، على صلاح عكيكه، على عمر الجرو، إبراهيم عمران عبيد، عصام أبوشعالة، اسماعيل فريفر، امحمد أبوجبيرة، بشير الجهيمي، شعبان السنوسي، محمد بشير الجمل، سليمان أبوشويقير.

سراج الجروشي، على الطويل، ميلاد عمار، عماد المهرك، أحمد رمضان قديش، سراج محمد المهدي خليل، مصطفي أبورويص، رافع بعيو، مؤيد لبز، أنور الزرقاء، أحمد بن غربية، محمد عبدالباقي، وليد مصطفي القمباج، على الهبي، محمود التركي، مصطفي اعميش، عبدالسلام ابودبوس، سهل صلاح الدين عيسي، سفيان السنوسي، عبدالسلام البيرة، أحمد القويري، سراج الشريف، الأمين ابشير، سالم شنب، نزار القليب، وليد بلاعو، بسام الصادي، بشير بادي، معتز محمد السبتي، الأمين تيكة، حسين سليقة، على غليو، محمد اقشيرة، طلال بن رابعة،عبدالله الزوبي، مصطفي بن طاهر، إلياس رفيدة، أحمد التير، إبراهيم باكير، محمد العويب، أحمد الرعيض، مصطفي قلوص، رمزي ابودبوس، سهل اطبيقة، محمد محي الدين الشباح، سالم العصاوي، أحمد شتوان، محمد السيوي، سراج خليل، الصديق الحداد، هارون قصيبات، عبدالعزيز قصيبات، صدام سوالم، يوسف بن غشير، أسامة السعداوي، عبدالله انديشة، خالد ابوفناس، محمد العريبي، يوسف محمد زقلام، يوسف الأمين، محمود بعيو “شيريخان”، أبوبكر عزالدين الزين، محمد الزوي، محمد البلعزي، على الجرو، سالم شنب، محمود عبدالله ارفيدة، وليد كلكالة، حسين سايح، محمد الجمل، عبدالباسط بعيو، صلاح محمد المقصبي، محمد مصطفي حديد، محمد قرقد، حمزة الشارف، امحمد عبدالسلام بلاعو، محمد مصطفي مختار، أحمد ميلاد الفطيسي، محمد ابوشعاله البركي، محمد على ميلاد الفيتوري، محمد حسن ابوشيبة، عصام الشحومي، على الحشائشي، يونس الجمل، محمد الهاشمي المديني، عمر مصباح الكولاص، أحمد امسيمير، ولي الدين محمد الغنودي، محمد طارق، عاشور بالقايد، حمد رجب عامر، جمال الصغير، حامد محمد قليوان، حمزة عمر حويلي، اسماعيل مامي الدرناوي، عبدالله عبدالقادر بيدق، صلاح محمد القلال، عبدالسلام عبدالله ابوشيبه، إبراهيم أحمد عريفة، عبدالناصر محمد السوسي، سالم عبدالعالي ابومديس، ياسين إبراهيم الزريدي، على مصطفي الشامي، عمر على الجرو، على الهادي الزروق، محمد عبدالعاطي زوطو، حسن عمر سويب، عبدالسلام صلاح الدين ابوشعالة، منير عبدالرؤوف النعاس، عبدالسلام بن كسول، صلاح المقصبي، محمود عادل المحجوب، أحمد القويري، عبدالله محمد الزوبي، إبراهيم مفتاح الغزيل، أحمد إبراهيم شتوان، محمد عبدالحميد العويب، خالد على شنب، محمد عمر السيوي، خالد عبيد، على التاجوري.

المصدر/ روز.اليوسف