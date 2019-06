وزير “خارجية المؤقتة” يلتقي مع  رئيسة ” الصليب الأحمر”

المتوسط:

عقد وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة عبد الهادي الحويج اجتماعاً بمقر الوزارة في بنغازي مع ماريان جار رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الاحمر في ليبيا والوفد المرافق لها.

وأكد الحويج، أن “اللجنة الدولية على حيادية وأن دورها الإنساني يجعلها مقبولة من كل الأطراف”.

كما ناقشا الطرفان البرامج التدريبية التي من المزمع القيام بها فيما يخص الإسعافات الأولية والقانون الدولي الإنساني.

