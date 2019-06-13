قنونو يؤكد سقوط طائرة للوفاق بمصراتة

أكد الناطق باسم قوات حكومة الوفاق العقيد محمد قنونو، سقوط إحدى الطائرات التابعة لقوات الوفاق داخل الحدود الإدارية لمدينة مصراتة إثر خلل فني، وأن قائدها قتل بالحادثة.

وقال قنونو إن عددا من الضحايا المدنيين سقطوا، ووقعت خسائر مادية جسيمة بالممتلكات، إثر سقوط قذائف صاروخية وغارات جوية من طيران الجيش الوطني على مواقع سكنية بمناطق صلاح الدين وأبوسليم وعين زارة وتاجوراء.

وأضاف قنونو في إيجار صحفي، الخميس، أن قوات الوفاق نفذت عمليات بأكثر من محور حققت ما وصفها بـ”أهداف استراتيجية”، وتقدمت وسيطرت على نقاط تمركز جديدة بطريق المطار والرملة، ودمرت دبابتين وست سيارات مسلحة، وألقت القبض على عناصر من الجيش الوطني.

وأشار إلى أن القوات الجوية التابعة للوفاق نفذت 14 طلعة قتالية خلال الأيام الثلاثة الماضية ضد الجيش الوطني، مهدت لتقدم قوات الوفاق التي ذكر أنها مشطت منطقة القويعة وقبضت على عدد من عناصر الجيش.

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