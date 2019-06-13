في العدد: فشل دولي في وقف تدفق السلاح إلى ليبيا و«مأساة غات» توحد الليبيين

صدر اليوم الخميس العدد 186 من جريدة «الوسط»، ويسلط الضوء مع تواصل ارتفاع فاتورة الخسائر البشرية والمادية لحرب العاصمة طرابلس، وقرار مجلس الأمن بتمديد حظر توريد السلاح والذي كان دون توقعات المتابعين والمحللين، وتصريحات المبعوث الأممي غسان سلامة التي وصف فيها الحديث عن حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا بـ«النكتة السمجة»!.

وتبرز «الوسط»، تقريرًا لجريدة الـ«تايمز» البريطانية عن فتح جبهة جديدة للحرب تشمل تضليلاً إعلاميًا، وحملات ضغط ودعاية، بدلاً عن استخدام قوة السلاح، والمخاوف من امتداد الصراع إلى المرافق والمنشآت النفطية.

ويسلط هذا العدد الضوء على مأساة أكثر من 2500 نازح من مدينة غات التي ضربتها السيول منذ 4 يونيو الجاري، وينشر حوارًا مع عميد كلية التربية أوباري بجامعة سبها، الدكتور شوقي شحدة ناصر الذي سبق أن حذر منذ 4 سنوات من مخاطر السيول التي يمكن أن تجتاح أجزاء واسعة من غات والمناطق المجاورة لها.

كما تنشر «الوسط» تقريرًا عن تحذيرات مسؤولين من أزمة عطش محتملة قد تضرب مدينة سرت بسبب تعديات المواطنين على المشاريع الزراعية شرق سرت، وتوصيل المياه إلى مزارعهم بطريقة غير شرعية، حتى أصبح خزان أجدابيا الرئيسي فارغًا منذ أكثر من عشرين يومًا.

كما ننشر استطلاعًا عن تفاقم أزمة الوقود التي تعاني منها بني الوليد منذ شهور، حيث تكدست السيارات حول محطات الوقود، ومع طول ساعات الانتظار، تكثر المشاحنات والمشاجرات بين المواطنين، في ظل غياب التنظيم.

وفي الصفحات الاقتصادية، تحلل «الوسط» أداء الدينار منذ اندلاع ثورة 17 فبراير وحتى نهاية مارس من العام 2019، حسب بيانات النشرة الاقتصادية الصادرة حديثاً عن المصرف المركزي، كما تبرز أعمال تطوير الآبار النفطية رغم استمرار حرب العاصمة.

وفي الصفحات الثقافية والفنية، تسلط «الوسط» ضوء على السيرة الذاتية للفنانة التشكيلية إمباركة زيدان، وأغنية ليبية بإيقاع عالمي أطلقها الفنان الليبي بهجت، في عيد الفطر المبارك، تحت اسم «قلبك وين»، التي يتعاون فيها مع الملحن المصري حسن الشافعي، عبر موقع «يوتيوب» لتحقق نسبة مشاهدة عالية في وقت قصير.

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