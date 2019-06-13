ابن الشهيد الشيخ إبريك اللواطي: بريئون من كل من يتعامل مع الإرهابيين ويتكلم باسمنا

طرابلس-العنوان

قال إبن الشهيد أبريك اللواطي أحد أعيان قبيلة العواقير في تصريحات على قناة ليبيا الحدث إن قبيلته وكافة قبائل المنطقة الشرقية ترفض رفضاً باتاً التعامل مع حكومة الوفاق في طرابلس وأي شخص من أبناء القبيلة يقوم بذلك لايمثل إلا نفسه .

وقال اللواطي: “إن عبد الحميد الكزة المنتحل لصفة ما يعرف برئيس الهيأة البرقاوية والذي يعمل مستشاراً اجتماعياً لعلي الصلابي عراب جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية لايمثل القبيلة التي قدمت 40 شهيدا في معارك ضد حكومة الوفاق في طرابلس، فكيف تسمح لنفسها بالتعامل معها”.

وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني قد أصدر قرارا يقضي بصرف مبلغ 10 مليون دينار ليبي إلى عبد الحميد الكزة المنتحل لصفة ما يعرف برئيس الهيأة البرقاوية.

وأوضح القرار، أن المبلغ صرف لتوفير الدعم الإعلامي والتنقلات والإقامة لمشائخ برقة على أن يخصم من بند المتفرقات وفقا للتشريعات النافذة.

وأوضحت مصادر صحفية بأن المبلغ المقدم إلى الكزة يأتي ضمن محاولات فائز السراج للدفاع عن الميليشيات وشق الصف بين أبناء المنطقة الشرقية.

يذكر أن عبد الحميد الكزة أحد مستشاري القيادي في تنظيم الإخوان الإرهابي “علي الصلابي”، وقد تم تنصيب الكزة رئيسا للهيأة البرقاوية من قبل الداعمين للإرهاب.

وفي وقت سابق أصدر أعيان وحكماء ومشايخ برقة بيانات من مختلف المدن والمناطق تستنكر وترفض تنصيب الكزة رئيسا للهيأة البرقاوية وعقده لاجتماع في تونس كممثل عنهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية