مستشفى الأطفال بنغازي يستلم شحنة من المعدات المهمة

بنغازي-العنوان

تسلّم قسم حديثي الولادة في مستشفى طب وجراحة الأطفال بنغازي اليومين الماضيين 12 حضانة وخمس شاشات خاصة بقياس نسبة الأكسجين والحرارة والضغط.

ووأضحت استشارية طب الأطفال، منى المنقوش، أن توقيت توفير هذه الأجهزة جاء مناسباً، نظرا لما كان يعانيه القسم والأطقم الطبية فيه من نقص في عدد الحضانات والشاشات، إضافة إلى قرب انتهاء العمر الافتراضي للأجهزة القديمة.

وأضافت المنقوش، أن القسم كان يعمل بأربع شاشات موزعة على 24 حالة، وهو أمر مربك ويتسبب في تأخير علاج الأطفال.

وأثنت على مجهودات إدارة المستشفى في توفير أجهزة جديدة لتغطية العجز في الأقسام ككل.

وقالت المنقوش: “إن قسم حديثي الولادة يغطي مدينة بنغازي والمدن والمناطق في شرق وغرب وجنوب البلاد، كون تلك المناطق تفتقد لأطباء استشاريين واختصاصيين”.

وكشفت المنقوش، أن القسم سيتسلّم خلال الفترة القادمة جهاز “إيكو” جديد.

هذا وطالبت المنقوش، بسرعة تغطية العجز في الأدوية العلاجية وتوفير أطقم.

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