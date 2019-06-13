ويليامز تقدم إحاطة أمام لجنة مجلس الأمن المعنية بليبيا تركزت حول الأسلحة

نيويورك-العنوان

تلقت لجنة مجلس الأمن المعنية بليبيا إحاطة حول القضايا ذات الصلة بعمل اللجنة، من قبل نائب الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية في ليبيا، ستيفاني ويليامز.

وبحسب تقرير صدر عن الأمم المتحدة يوم الأربعاء فقد تركزت الإحاطة حول ما يتعلق بنقل الأسلحة والأعتدة ذات الصلة إلى ليبيا منذ 4 أبريل 2019، بما في ذلك الانتهاكات المحتملة لحظر الأسلحة.

وأوضح التقرير، أن الإحاطة تلاها تبادل للآراء بين ويليامز، وأعضاء اللجنة، وفريق الخبراء.

واستمعت اللجنة إلى عرض قدمه منسق فريق الخبراء بشأن التقرير المؤقت للفريق عملاً بالفقرة 15 من القرار 2441 (2018)، وكذلك المعلومات التي جمعها الفريق منذ تقديم التقرير المؤقت إلى اللجنة بشأن 2 مايو 2019.

وتركز العرض في جملة من الأمور، على التطورات العسكرية الأخيرة في ليبيا والأفعال التي تفي بمعايير تعيين الجزاءات وتنفيذ حظر الأسلحة، بما في ذلك نقل الأسلحة والمواد ذات الصلة إلى ليبيا في حالة عدم الامتثال لحظر الأسلحة.

كما تركز العرض حول القضايا المتعلقة بمنع الصادرات غير المشروعة من النفط الخام والمنتجات البترولية المكررة من ليبيا؛ وتنفيذ تجميد الأصول وحظر السفر.

وكررت اللجنة تأكيد أهمية معالجة ورصد تنفيذ الجزاءات بانتظام.

وتلت العرض مناقشة تفاعلية بين أعضاء اللجنة وفريق الخبراء. وبعد ذلك، ناقش أعضاء اللجنة التوصيات الواردة في التقرير المؤقت للفريق.

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