لجنة ” طاقة البرلمان”: انتاج حقول النفط زاد بعد سيطرة الجيش

أعلن رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب عيسى العريبي رفضه وأدانته لتصريحات رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله ” بخصوص سيطرة الجيش على المؤاني والحقول النفطية.

وأضاف ” العريبي “، أنه بعد سيطرة الجيش على المؤاني والحقول النفطية زادت معدلات الإنتاج .

وأكمل العريبي، أن “كافة المنشأت التي يؤمنها الجيش تنعم بالأمن والأمان ويسير العمل بشكل ممتاز مما زاد من صادرات النفط”.

