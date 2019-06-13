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لجنة ” طاقة البرلمان”: انتاج حقول النفط زاد بعد سيطرة الجيش

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أعلن رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب عيسى العريبي  رفضه وأدانته لتصريحات  رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله ” بخصوص سيطرة الجيش على المؤاني والحقول النفطية.

وأضاف ” العريبي “، أنه بعد سيطرة الجيش على المؤاني والحقول النفطية زادت معدلات الإنتاج .

وأكمل العريبي، أن “كافة المنشأت التي يؤمنها الجيش تنعم بالأمن والأمان ويسير العمل بشكل ممتاز مما زاد من صادرات النفط”.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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