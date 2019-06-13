بعد تلقيه موافقة القيادة العامة للجيش.. سلامة يزور غات ويطلع على الأوضاع الإنسانية فيها

غات-العنوان

اطلع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة على رأس وفد من مختلف وكالات الأمم المتحدة اليوم الخميس على الأوضاع الإنسانية في مدينة غات التي تعرضت للفيضانات مؤخراً والأضرار الناجمة عنها بما فيها نزوح آلاف السكان، كما تابع أعمال الإغاثة التي تنفذها الوكالات.

وجاءت هذه الزيارة بعد أخذ الإذن من القيادة العامة للقوات المسلحة، حيث هبطت الطائرة التي تقل سلامة والوفد المرافق له في قاعدة غات الجوية.

والتقى سلامة بعدد من فعاليات المدينة، حيث ‫استمع والوفد المرافق له، الذي يضم ممثلين عن برنامج الغذاء العالمي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمات اليونيسف والصحة العالمية والهجرة الدولية ومفوضية اللاجئين ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، لهموم واحتياجات السكان وخاصة المتضررين من الفيضانات.

وشدد سلامة خلال اللقاء على أهمية تكامل جهود الإغاثة، التي تقوم بها وكالات الأمم المتحدة في قطاعات الصحة والغذاء والمياه والإصحاح البيئي وغيرها، مع الجهود المحلية لمساعدة المتضررين على تجاوز آثار الأزمة الراهنة والتركيز على استمرار الدعم.

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