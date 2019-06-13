الجيش يعلن التصدي لهجوم كبير في طرابلس

أعلن المركز الإعلامي اللواء 73 مشاة، مساء الخميس، تصدي قوات الجيش الوطني لهجوم شنته قوات الوفاق على المطار وكوبري المطار ومنطقة الأحياء البرية، مؤكدا تكبيد القوات المهاجمة خسائر كبيرة بالأرواح والعتاد.

وأوضح المركز في بيان أن قوة كبيرة دخلت باتجاه كوبري المطار محاولة عليه ومن ثم الهجوم على المطار بشكل مباشر، إلا أن وحدات اللواء 73 مشاة استدرجت القوة للكوبري قبل أن تستهدفها بواسطة سلاح الجو والمدفعية الثقيلة وتقوم بتأمين الكوبري.

وأكد تدمير عدد من الآليات وسقوط قتلى من قوات الوفاق تم تسليم جثثهم إلى الهلال الأحمر، مبينا أن المقاتلات تواصل التعامل مع المجموعات المنسحبة في عدة نقاط خلف كوبري السواني ومنطقة الكريمية.

يشار إلى أن الاشتباكات العنيفة تواصلت، الخميس، بمطار طرابلس بمحور طريق المطار بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وسط تحليق مكثف للطيران الحربي التابع للجيش الوطني وقصف عدة مواقع بالقرب من كوبري المطار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية