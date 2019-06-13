اخبار ليبيا الان

الجيش يعلن التصدي لهجوم كبير في طرابلس

تم النشر منذُ ساعة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن المركز الإعلامي اللواء 73 مشاة، مساء الخميس، تصدي قوات الجيش الوطني لهجوم شنته قوات الوفاق على المطار وكوبري المطار ومنطقة الأحياء البرية، مؤكدا تكبيد القوات المهاجمة خسائر كبيرة بالأرواح والعتاد.

وأوضح المركز في بيان أن قوة كبيرة دخلت باتجاه كوبري المطار محاولة عليه ومن ثم الهجوم على المطار بشكل مباشر، إلا أن وحدات اللواء 73 مشاة استدرجت القوة للكوبري قبل أن تستهدفها بواسطة سلاح الجو والمدفعية الثقيلة وتقوم بتأمين الكوبري.

وأكد تدمير عدد من الآليات وسقوط قتلى من قوات الوفاق تم تسليم جثثهم إلى الهلال الأحمر، مبينا أن المقاتلات تواصل التعامل مع المجموعات المنسحبة في عدة نقاط خلف كوبري السواني ومنطقة الكريمية.

يشار إلى أن الاشتباكات العنيفة تواصلت، الخميس، بمطار طرابلس بمحور طريق المطار بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وسط تحليق مكثف للطيران الحربي التابع للجيش الوطني وقصف عدة مواقع بالقرب من كوبري المطار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

أضف تعليقـك