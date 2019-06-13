الخرطوش يكشف أحداث معارك اليوم الخميس وصد هجوم جديد على مطار طرابلس واصابة قيادي بارز بالوفاق

أخبار ليبيا24

أكد مسؤول المركز الإعلامي اللواء 73 مشاة المنذر الخرطوش اليوم الخميس أن القوات المسلحة العربية الليبية تصد هجوم قوات الوفاق على نقطتي المطار وكوبري المطار ومنطقة الأحياء البرية، وتكبد الجماعات المسلحة الخسائر الكبيرة في الأرواح والعتاد.

وأضاف الخرطوش أن قوة كبيرة للعدو دخلت باتجاه كوبري المطار تحاول السيطرة على الكوبري ومن ثم الهجوم على المطار بشكل مباشر، لافتا إلى أن وحدات اللواء 73 مشاة قامت باستدراج العدو للكوبري ومن ثم الاستهداف بواسطة سلاح الجو والمدفعية الثقيلة.

وأفاد مسؤول المركز الإعلامي أنه تم الالتفاف السريع على العدو نتج عنه تأمين كوبري المطار بالكامل وتدمير عدد من الآليات وتم تسليم عدد من الجثث للهلال الأحمر، ولازال سلاح الجو يتعامل بقوة على المجموعات التي هربت من المواجهة في عدة نقاط خلف كوبري السواني ومنطقة الكريمية.

وأشار الخرطوش إلى أن القائد الميداني التابع لقوات حكوم الوفاق المدعو لطفي الحراري أصيب حلال هه المواجهات وتم بتر رجله.

وشهدت عدد من محاور القتال في العاصمة الليبية طرابلس اليوم الخميس اشتباكات عنيفة ومواجهات مسلحة قوية خلال تواصل محاولات القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني التقدم والسيطرة على مطار طرابلس العالمي الذي تتمركز فيه القوات المسلحة.

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