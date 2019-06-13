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مؤتمر بطرابلس يؤكد دور البلديات بدعم الاستقرار

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اختتم في طرابلس، الخميس، مؤتمر برنامج دعم السلم الاجتماعي والحكومة المحلية برئاسة وزير الحكم المحلي في حكومة الوفاق ميلاد الطاهر.

وشارك في المؤتمر الذي انعقد تحت شعار “بلديات فاعلة من أجل مدن مزهرة”، عدد من عمداء وأعضاء المجالس البلدية، ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، ومندوبين عن منظمات الدولية، كما حضر الفعالية رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا والسفير الهولندي في ليبيا.

وأكد المشاركون في المؤتمر أهمية دور البلديات والمجالس البلدية في دعم الاستقرار وتنفيذ المشاريع التنموية والخدمات لأهالي المحلات والمناطق في البلديات من خلال الرفع من قدراتها ومساندتها في إدارة شؤونها وتوصيل الخدمات للمواطنين بأعلى جودة وأقل التكاليف.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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