الحرس البلدي بنغازي: غياب “شروط السلامة” بمشروع تطوير طريق مطار بنينا يهدد حياة السائقين

بنغازي-العنوان

انتقدت غرفة عمليات الحرس البلدي بنغازي، عمل شركة قلعة بغداد المنفذة لأعمال تطوير طريق مطار بنينا الدولي لعدم التزامها باشتراطات الأمن والسلامة.

وأشارت الغرفة إلى وجود تجاوزات في أعمال تركيب حديد الحماية على جانبي طريق المطار والتأخر في إنجاز مشاريع حفر تركيب أعمدة الإنارة مما يعرض حياة سائقي المركبات للخطر.

واعتبرت الغرفة، أن أرواح سائقي المركبات الآلية أصبحت رخيصة، بسبب استهتار بعض الشركات العاملة في مدينة بنغازي.

وأوضحت الغرفة أن عدم وجود شروط الأمن والسلامة من ناحية الحماية وعدم وجود الإنارة الليلية تسبب في سقوط السيارات في الحفر، الأمر الذي يدل على عدم اكتراث الشركة بأرواح سائقي المركبات.

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