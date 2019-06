المتوسط:

زار مدير الإدارة العامة لأمن السواحل عقيد البشير بالنور فرع الإدارة بمدينة سرت اليوم الخميس.

وعلى هامش الزيارة اجتمع عقيد بالنور مع مدير الأمن مديرية سرت، وناقشا الطرفان التعاون الأمني بين المديرية وفرع الإدارة العامة لأمن السواحل سرت.

وكما قام عقيد بالنور بزيارة للمصيف العائلي في سرت وافتتح خلال زيارته نقطة بحث وانقاذ داخل المصيف.

