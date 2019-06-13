مندوبان من الفاتيكان والسفارة الفلبينية يزوران مستشفى الأطفال ببنغازي لهذا السبب

بنغازي-العنوان

زار مندوب من الفاتيكان وبصحبته مندوب من السفارة الفلبينية في ليبيا يوم الأربعاء مستشفى الأطفال بنغازي، رفقة رئيس التمريض الفلبيني السيدة دوريس.

وجرى استقبالهما من قبل مدير عام المستشفى، الأستاذ أحمد العفوري ومدير إدارة المستشفيات بوزارة الصحة الدكتور إسماعيل العيضة.

وقالت مدير مكتب الإعلام بالمستشفى، هدى كويري، “إن الزيارة المفاجأة تركزت حول مسألة الإبقاء على الكنيسة الخاصة بطاقم التمريض الفلبيني داخل المستشفى، لفترة مؤقتة إلى حين تجهيز مقر آخر خاص بها”.

وأوضحت كويري، أن مقر الكنيسة الحالي من المقرر تحويله إلى معهد صحي.

وتمارس العناصر الطبية الفلبينية في بنغازي شعائرهن الدينية بكل حرية وأمن، كما تتمتع بميزات لمساعدتهم على العمل براحة ويسر وذلك بفضل توصيات وزارة الصحة.

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