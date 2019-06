“عمليات الكرامة”: ادعاءات “صنع الله” ضد الجيش يسوقها تنظيم الإخوان

المتوسط:

هاجم المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، اليوم الخميس، البيان الأخير رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله،مؤكدا أنه مجرد فبركات وادعاءات يسوقها تنظيم الإخوان ضد الجيش.

وقال المركز، في بيان، “خرج علينا اليوم بيان المدعو صنع الله مصرحا بأنه قلق بشدة بسبب الوجود العسكري في مرفأ رأس لانوف لتصدير النفط، مُعتبرا أنه إجراء يهدد حركة التصدير في البلاد وإن مثل هذه الظروف قد تجعله يُجلي الموظفين العالمين بالميناء خلال الفترة المُقبلة”، مضيفا “أن هذه الادعاءات والتهم باطلة وعارية عن الصحة وما هي إلا أوامر من سادته تنظيم أخوان المسلمين”.

وأكمل المركز، ” هناك تصريحات سابقة لرئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله قال “إن هجوم إبراهيم الجضران مسنودا بمجموعات السرايا الإرهابية أدى إلى فقدان 450 ألف برميل نفط من مينائي السدرة ورأس لانوف، بالإضافة للخسائر الجسيمة للخزانات الوقود، فهناك خزانين قد تعرضا للاحتراق بالكامل وهما خزان (رقم 2) (ورقم 12) بحظيرة الخزانات بشركة الهروج للعمليات النفطية بمدينة رأس لانوف، وردًا على ذلك، فقد أعلن القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة بالقاسم حفتر، فجر الخميس 11يوليو 2018 ساعة الصفر لعملية “الاجتياح المقدس” لاستعادة الموانئ النفطية من مجموعات سرايا تنظيم القاعد الإرهابية المدعومة بمرتزقة المعارضة التشادية وتطهيرها منهم”.

وأوضح المركز، أن ” صنع الله تناسى تضحيات الجيش وبطولاتهم التي قدموها وأنكر عليهم هذه التضحيات التي أوصلت صادرات النفط إلى مليون ومئتي ألف برميل يوميا”.

