مدينة بنغازي تودع أحد أعلامها الدبلوماسي الزبير يوسف لنقي

ودعت مدينة بنغازي وليبيا بأسرها أحد أعلامها وهو الدبلوماسي السابق الزبير يوسف لنقي والذي وافه الأجل 9 يونيو الجاري بإيطاليا عن عمر ناهز 88 عاما بعد صراع مع المرض.

الزبير لنقي هو ابن عميد بلدية بنغازي في فترة الخمسينيات والستينيات يوسف لنقي درس في مجال إدارة الأعمال وتحصل على درجة البكالوريوس أواخر الخمسينيات من القرن الماضي وعمل كموظف في السفارة الليبية في لندن أواخر الخمسينيات حتى أوائل الستينيات القرن الماضي.

هذا وشيع جثمان الفقيد ظهر الثلاثاء إلى مثواه الأخير في إيطاليا، رحم الله الفقيد وتغمده بواسع الرحمة والمغفرة وألهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

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