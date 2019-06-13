ماكرون والسيسي يناقشان الأزمة الليبية

بحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عددا من الملفات الإقليمية من بينها مستجدات الأوضاع في ليبيا وبالتحديد حرب طرابلس التي مازالت مستمرة

جاء هذا في اتصال هاتفي حيث أكد السيسي على موقف مصر الداعم لوحدة واستقرار وأمن ليبيا وتفعيل إرادة الشعب الليبي، وكذلك مساندة مصر لجهود الجيش الوطني الليبي في مكافحة الإرهاب والقضاء علي التنظيمات والميليشيات المسلحة التي تمثل تهديداً ليس فقط علي ليبيا بل الأمن الإقليمي ومنطقة البحر المتوسط

في المقابل، أكد الرئيس الفرنسي ماكرون ضرورة تسوية الأزمة الليبية للخروج من الوضع الراهن الذي يمثل تهديداً لأمن المنطقة بأكملها، وقد تم التوافق على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة في هذا الإطار، بحسب المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية بسام راضي

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