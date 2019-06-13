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أهالي “غدامس” يعانون نقص “مياه الشرب”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يعاني أهالي غدامس من أزمة خانقة تتمثل في نقص مياه الشرب بعد توقف الآبار الرئيسية المغذية للمدينة، وتهالك الشبكة الناقلة للمياه، ما أثار سخط المواطنين في المدينة

منتسبو الشركة العامة للمياه والصرف الصحي وأعضاء المجلس البلدي غدامس يكثفون الجهود سعيا لحلحلة المشكلة، مع إثارة تساؤلات حول عدم تنفيذ عقود وقعت في فترة ماضية، من دون أن تعلن الحكومة سبب عدم تنفيذ هذه العقود خلال السنوات الماضية

وبحث المهندسون المشاكل التي تسبب الأزمة الحالية لإيجاد حلول مستعجلة، بالرغم من الإمكانيات المعدومة وغياب دور الحكومات المتصارعة عن الصورة حين احتياج المواطنين لها

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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