“مواطنون” يسيّرون “قافلة إغاثة” إلى غات “المنكوبة”

تعاون مواطنون من مناطق بلدية الزاوية الغرب، الحرشة، الصابرية، أبوعيسى والمطرد، على تجهيز قافلة مساعدات إنسانية لإغاثة سكان مدينة غات المنكوبة جراء السيول والفيضانات منذ نحو 10 أيام

وشاركت في هذه القافلة فرق الكشافة والمرشدات وفريق تكافل للأعمال الخيرية، حيث سيشرف فوج كشاف أبو عيسى على إيصال هذه القافلة وهي الثانية التي تجهزها المنطقة

مياه وسلع تموينية وأفرشة وبطاطين وغيرها من المستلزمات احتوتها القافلة، مواد يحتاجها أهالي غات نتيجة الكارثة التي حلت بهم جراء السيول ولم يجدوا عونا إلا من إخوتهم في أرجاء ليبيا

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