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“مواطنون” يسيّرون “قافلة إغاثة” إلى غات “المنكوبة”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تعاون مواطنون من مناطق بلدية الزاوية الغرب، الحرشة، الصابرية، أبوعيسى والمطرد، على تجهيز قافلة مساعدات إنسانية لإغاثة سكان مدينة غات المنكوبة جراء السيول والفيضانات منذ نحو 10 أيام

وشاركت في هذه القافلة فرق الكشافة والمرشدات وفريق تكافل للأعمال الخيرية، حيث سيشرف فوج كشاف أبو عيسى على إيصال هذه القافلة وهي الثانية التي تجهزها المنطقة

مياه وسلع تموينية وأفرشة وبطاطين وغيرها من المستلزمات احتوتها القافلة، مواد يحتاجها أهالي غات نتيجة الكارثة التي حلت بهم جراء السيول ولم يجدوا عونا إلا من إخوتهم في أرجاء ليبيا

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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