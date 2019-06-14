المركز الوطني لضمان الجودة يعتمد عدداً من المؤسسات التعليمية والتدريبية والجامعات الخاصة.

اعتمد المركز الوطني لضمان الجودة عدداً من المؤسسات التعليمية والتدريبية والجامعات الخاصة.

كما عقد “د.محمد العتوق” مدير المركز الوطني لضمان الجودة سلسلةً من الإجتماعات التقابلية مع عدد من رؤوساء الجامعات الخاصة ، والمؤسسات التعليمية لمناقشة تقارير فرق التدقيق للإعتماد البرامجي.

وضم الإجتماع رؤوساء جامعات ( التحدي الطبية ، الرفاق الأهلية ، أفريقيا للعلوم الإنسانية والتطبيقية) ، ومدراء الجودة ورؤوساء الأقسام العلمية بالجامعات المستهدفة.

كما قام مدير المركز “د.العتوق” بتسليم قرارات الإعتماد لرؤوساء الجامعات ، وحثّهم على بذل المزيد من العمل والجهد واتخاذ كافة التدابير ووضع الخطط اللازمة لمعالجة وتحسين نقاط الضعف وتطوير وتعزيز نقاط القوة , وفقاً لدليل إجراءات وترخيص واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية للمركز ، مؤكداً لهم متابعة إدارة ضمان الجودة بالمركز لذلك.

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