إدانة أحد المتورطين بمقتل السفير الأمريكي ببنغازي

أدانت المحكمة الأمريكية المختصة في قضية هجوم بنغازي أحد أبرز المتورطين في الهجوم الذي أسفر مقتل السفير الأمريكي “كريستفور ستيفنز” وثلاثة موظفين أمريكيين بالقنصلية عام 2012

وأدانت المحكمة “مصطفى الإمام” ذو الأصول الفلسطينية والمقيم في ليبيا، والذي اعتقلته قوات أمريكية خاصة في أكتوبر 2017 بمصراتة، بأكثر من تهمة، أبرزها: توفير الدعم المادي لمنفذي الهجوم وتدمير المنشآت الحكومية الأمريكية

وكان الإمام قد انتقل إلى بنغازي بعد خروجه من سجن أبوسليم، وأصبح مقيما بجانب منزل أحمد أبوختالة المسؤول الأول عن الهجوم والمحكوم على خلفية القضية بالسجن لمدة 22 عاما، وكان “الإمام” أحد المقاتلين في ميليشيا أنصار الشريعة الإرهابية

وكان مدير مكتب التحقيقات لدى المدعي العام الصديق الصور قد أعلن في 2017 عن أن أمير تنظيم أنصار الشريعة الإرهابي محمد الزهاوي هو المسؤول عن اغتيال السفير الأمريكي

ووقع الهجوم ليلة 12 سبتمبر عام 2012، حيث قام مسلحون باجتياح القنصلية بمدافع هاون وجهت بشكل دقيق على الأماكن التي تتواجد فيها عناصر أمن السفير الأمريكي

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