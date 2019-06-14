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زيارة مدير “أمن السواحل” لمدينة “سرت”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

زار مدير الإدارة العامة لأمن السواحل “البشير بالنور” فرع الإدارة بمدينة سرت للوقوف على سير العمل والجهود المبذولة، والاطلاع على المشاكل والعراقيل التي تواجه فرع الإدارة وإيجاد الحلول لها

كما زار “بالنور” بزيارة مديرية أمن سرت لمناقشة التعاون الأمني بين المديرية وفرع الإدارة العامة لأمن السواحل سرت، وعدد من المواضيع الأمنية التي تهم الشواطئ والمياه الإقليمية

إضافة إلى زيارات أخرى من بينها زيارة لعدد من النقاط البحرية بالمدينة وأهمها النقطة البحرية هراوة، واجتمع مع مكتب الأملاك العامة بالمدينة، لمناقشة تخصيص مبني لفرع الإدارة العامة لأمن السواحل داخل مدينة سرت

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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