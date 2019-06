مطالبة بإنزالهم في طرابلس.. إيطاليا ترفض استقبال مهاجرين جدد

المتوسط:

أعرب وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني، عن رفضه استقبال السفينة التابعة لمنظمة (سي ووتش) الألمانية غير الحكومية والتي تقل مهاجرين، أنقذتهم في وقت سابق قبالة المياه الليبية، مطالبا بإنزالهم في ميناء طرابلس بحكم أنه الميناء الأقرب، على حد وصفه

وقال سالفيني، ” إن “السفينة غير القانونية بعد أن حملت 52 مهاجراً كانوا في المياه الليبية، تبعد الآن 38 ميلاً عن الساحل الليبي، و 125 ميلاً عن لامبيدوزا، و 78 ميلاً عن تونس، و 170 ميلاً عن مالطا وقد حددت السلطات الليبية رسميًا طرابلس كأقرب ميناء للإنزال”.

وتابع سالفيني، “إذا لم تستجب السفينة غير القانونية التابعة للمنظمة غير الحكومية، واضعة بذلك حياة المهاجرين للخطر، فعليها تحمل المسؤولية كاملة”.

وكانت المنظمة قد أعلنت الأربعاء أنها أنقذت 52 مهاجرا كانوا على متن قارب مطاطي على بعد حوالي 47 ميلا من مدينة الزاوية، شمال غرب ليبيا.

