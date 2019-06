خاص المتوسط/ حنان منير:

أعرب عضو لجنة الخارجية بمجلس النواب، الصالحين عبد النبي، عن استيائه من التدخل الخارجي في ليبيا، متهما تركيا وقطر بدعم الإرهاب في البلاد.

وقال عبد النبي، الجمعة، في تصريح خاص لـ “المتوسط” ” ندين التدخل التركي والقطري في الشأن الليبي ودعمهما للمليشيات والجماعات الإسلامية المتطرفة بكافة مسمياتها”، مؤكدا أنه سوف تتم ملاحقتهما قضائيا بعد سيطرة الجيش على العاصمة طرابلس.

واعتبر عضو لجنة الخارجية في معرض حديثه لنا، أن المجتمع الدولي لايزال يسعى لإطالة أمد الأزمة في ليبيا، كما أنه لم يكن شريكًا حقيقيًا في الحرب على الإرهاب في البلاد.

وأشار عبد النبي إلى أن الدول الخارجية تبحث عن مخرج بعد أن شعرت بقرب الجيش من تحقيق النصر على المليشيات المسلحة المسيطرة على طرابلس.

The post برلماني يتهم تركيا وقطر بدعم الإرهاب في ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية