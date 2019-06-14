إيطاليا:يجب إنزال المهاجرين غير القانونيين في طرابلس

اتهمت مصادر في الداخلية الإيطالية سفينة الإنقاذ “سي ووتش” بالتسبب في زيادة معاناة المهاجرين غير القانونيين لتوقفها لساعات طويلة في البحر من دون مبرر.

وأشارت المصادر إلى أن السفينة تواصلت مع الجهات المعنية في العاصمة طرابلس للسماح لها بالرسو لتحصل على هذا الأمر بعد أن قامت بتغيير مسارها نحو تونس بدلا عن التوجه نحو الجنوب مؤكدة وجود مخاوف إنسانية بشأن سلامة من على متن السفينة من أطفال ونساء ورجال.

وكانت منظمة “سي ووتش” صاحبة السفينة قد أنقذت 52 من المهاجرين غير القانونيين قبالة ساحل مدينة الزاوية كانوا على متن قارب مطاطي.

وطالب نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الإيطالي “ماتيو سالفيني” “سي ووتش” بإنزال المهاجرين غير الشرعيين في العاصمة طرابلس بوصفها الأقرب على حد وصفه.

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