وزير «عمل الوفاق» يبحث مع نظيره المغربي سبل التعاون الثنائي

اجتمع وزير العمل والتأهيل التابع لحكومة الوفاق الوطني، المهدي الأمين، بنظيره المغربي وزير العمل والإدماج المهني المغربي محمد اليتيم بجنيف، وذلك لبحث سبل التعاون الثنائي بين البلدين.

وجاء هذا اللقاء على هامش الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي، حيثُ ستشمل علاقات التعاون الليبي المغربي في مجال الرعاية الاجتماعية ومجالات الصحة والسلامة المهنية والتكوين المهني ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة.

ورأي الطرفان ضرورة توحيد الجهود لكافة دول المغرب العربي حتى يكونوا تكتل قوي للاستفادة من البرامج الدولية.

