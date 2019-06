السراج ينفي وجود البغدادي في ليبيا.. ويُرجح تواجده ما بين سورية والعراق

المتوسط:

نفى رئيس الوزراء بحكومة الوفاق، فايز السراج، ما تردد مؤخرًا عن انتقال زعيم تنظيم «داعش» الإرهابي أبوبكر البغدادي إلى ليبيا، بعد أن فقد التنظيم وجوده الجغرافي في سورية والعراق.

وأضاف السراج في مقابلة مع قناة «سكاي نيوز 24 الإخبارية» أن «التقارير الاستخباراتية الأخيرة تشير إلى أن البغدادي مُختف بين سورية والعراق، لكننا حذرنا شركائنا أنه خلال الحرب (على طرابلس) من أن تنظيم داعش ينمو في بلادنا».

وكان مدير المركز الإعلامي لغرفة عمليات الجيش، خالد المحجوب، رجح تواجد زعيم تنظيم “داعش” الإرهابي، أبو بكر البغدادي، في الأراضي الليبية، عقب هزيمة التنظيم في سوريا والعراق.

ولم يستبعد محللون لجوء الإرهابي «البغدادي» إلى ليبيا في ظل تواجد قادة مليشيات تابعة لتنظيمه في المنطقة، بإمكانهم توفير شتى السبل له لخوض حرب أخرى طويلة في المنطقة الممتدة من ليبيا على البحر الأبيض المتوسط، وحتى أقصى الساحل الصحراوي حيث ينشط التنظيم الإرهابي، وحيث يخوض الجيش معركته في طرابلس.

