على هامش مؤتمر «العمل الدولية».. وفد ليبي يُشارك في اليوم التضامني لشعب فلسطين

المتوسط:

شارك وفد ليبيا المشارك في مؤتمر العمل الدولي في يوم تضامن عالمي مع شعب وعمال فلسطين، أمس، وذلك على هامش أعمال مؤتمر منظمة العمل الدولية المنعقد في العاصمة السويسرية جنيف، بحضور عدد من الوزراء والسفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية وممثلي أصحاب العمل والعمال.

وألقيت خلال «المهرجان التضامني» عدة كلمات منها كلمة مدير عام منظمة العمل العربي فايز المطيري، ومدير عام منظمة العمل الدولية غاي رايدر، إضافة لوزير العمل الفلسطيني نصري ابوجيش، وكذلك ممثلي أطراف العمل الثلاث الحكومات والعمال وأصحاب العمل.

وقد حضر اليوم التضامني لفيف من الدبلوماسيين والعاملين في المنظمات الدولية والمشاركين في أعمال مؤتمر منظمة العمل الدولية في دورته (108).

