المتوسط:

أعلن وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني اليوم الجمعة أن سفينة منظمة (سي ووتش) الألمانية غير الحكومية، غيرت مسارها مجدداً، مؤكدا أن “موانئ (إيطاليا) مغلقة بالنسبة لهم”.

وقال سالفيني في تغريده على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، “إن السفينة تتحرك يميناً ويساراً وتلعب بحياة المهاجرين، على الرغم من أنها طلبت ميناء لإنزال المهاجرين على متنها ونالت موافقة ميناء طرابلس في ليبيا”.

وكان وزير الداخلية الإيطالي، أعلن إغلاق موانئ بلاده أمام المهاجرين، مطالبا السفينة بإنزال المهاجرين في ميناء طرابلس بحكم أنه الميناء الأقرب، على حد وصفه.

The post إيطاليا تتهم منظمة إنقاذ ألمانية باللعب بحياة المهاجرين appeared first on صحيفة المتوسط.

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