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موغيريني: لا حل عسكري لأزمة ليبيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

جددت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي “فيديريكا موغيريني” تأكيداتها على عدم وجود حل عسكري للأزمة الليبية.

وجاء موقف “موغيريني” بحسب بيان صحفي مقتضب صادر عن مكتبها خلال مكالمة هاتفية أجرتها مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج تم خلالها بحث تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا.

وشددت “موغيرني” للسراج على أهمية المسار السياسي المرعي من الأمم المتحدة فيما توافق الطرفان على التواصل الوثيق خلال المرحلة المقبلة لضمان ديمومة الحوار.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يسعى لإنهاء الحرب في العاصمة طرابلس بين قوات الجيش الوطني والقوات التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق والعودة إلى العملية السياسية التي أسستها الأمم المتحدة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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