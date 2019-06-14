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غويتيرس: قلق من نشاط داعش في ليبيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نبه الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غويتيرس” إلى مخاطر من تفاقم الأوضاع في المناطق الليبية الواقعة تحت سيطرة تنظيم “داعش” الإرهابي.

وأشار “غويتيرس” في رسالة وجهها لأعضاء مجلس الأمن الدولي إلى أن عدم سيطرة التنظيم الإرهابي على أراض في ليبيا لا يعني عدم وجود تحركات له فعناصره هي المسؤولة عن الهجمات الأخيرة في مناطق مختلفة.

وأبدى “غويتيرس” قلقه إزاء التصاعد الجديد لما عبر عنه بـ”الأعمال العدائية” والغموض السياسي فيلا ليبيا منبها لخطورة عودة الوضع إلى ماكان عليه على حد تعبيره.

وتأتي هذه التطورات في وقت تستمر فيه المعارك بين قوات الجيش الوطني والقوات التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق على تخوم العاصمة طرابلس من دون أن يحسمها أحد الطرفين لصالحه رغم مرور أكثر من شهرين على بداية هذه المعارك.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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