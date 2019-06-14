صالح: حل الأزمة يتم عبر حكومة وحدة وطنية

أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أن الحل الناجع للأزمة الليبية يكمن في العودة لشرعية الإعلان الدستوري وقيام المجلس بتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وأشار صالح في حديث صحفي مع صحيفة اليوم السابع المصرية إلى أن اتفاق الصخيرات غير دستوري لأن الجهات التي شاركت فيه لم تكن مخولة بالتوقيع عليه.

وأضاف أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بات منتهيا لعدم اتخاذه القرارات بالإجماع مبينا أن السراج لم يعد مقبولا من قبل الشارع الليبي.

هذا وتأتي هذه التطورات في وقت يصر فيه المجتمع الدولي على كون حل الأزمة الليبية لا يتم بالأساليب العسكرية بل يتم وفقا للعملية السياسية المرعية من قبل الأمم المتحدة.

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