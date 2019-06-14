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الوطني يرفض بيان صنع الله الأخير

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وصف المركز الإعلامي لغرفة عمليات المنطقة الغربية بيان رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله الأخير بالإدعاء والإتهام العاريان عن الصحة.

وأكد المركز في بيان له أن إدعاء صنع الله بشأن وجود عسكري يعيق العمل في الموانئ النفطية يمثل نكرانا لتضحيات الجيش الوطني التي أوصلت تصدير النفط إلى مليون و200 ألف برميل يوميا بعد أن تسبب هجوم إبراهيم الجضران ومجموعات السرايا الإرهابية والمعارضة التشادية الذي أدى إلى فقدان 450 ألف برميل نفط من مينائي السدرة وراس لانوف بالإضافة للخسائر الجسيمة لخزانات الوقود التي احترقت بمدينة راس لانوف.

وأضاف البيان أن القوات المسلحة هي من تصدت لهذا الهجوم واستعادت الموانئ من الإرهابيين من خلال عملية الاجتياح المقدس وصدها لاكثر من هجوم وتسليمها للموانئ والحقول النفطية إلى المؤسسة الوطنية حفاظا على ثروة الليبيين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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