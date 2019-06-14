الوطني يرفض بيان صنع الله الأخير

وصف المركز الإعلامي لغرفة عمليات المنطقة الغربية بيان رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله الأخير بالإدعاء والإتهام العاريان عن الصحة.

وأكد المركز في بيان له أن إدعاء صنع الله بشأن وجود عسكري يعيق العمل في الموانئ النفطية يمثل نكرانا لتضحيات الجيش الوطني التي أوصلت تصدير النفط إلى مليون و200 ألف برميل يوميا بعد أن تسبب هجوم إبراهيم الجضران ومجموعات السرايا الإرهابية والمعارضة التشادية الذي أدى إلى فقدان 450 ألف برميل نفط من مينائي السدرة وراس لانوف بالإضافة للخسائر الجسيمة لخزانات الوقود التي احترقت بمدينة راس لانوف.

وأضاف البيان أن القوات المسلحة هي من تصدت لهذا الهجوم واستعادت الموانئ من الإرهابيين من خلال عملية الاجتياح المقدس وصدها لاكثر من هجوم وتسليمها للموانئ والحقول النفطية إلى المؤسسة الوطنية حفاظا على ثروة الليبيين.

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