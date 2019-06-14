مدير أمن السواحل يتفقد فرع الإدارة بمدينة سرت‎

قام مدير الإدارة العامة لأمن السواحل عقيد البشير بالنور، بزيارة لفرع الإدارة بمدينة سرت يوم الخميس وذلك للوقوف على سير العمل والجهود التي يبذلها أعضاء الفرع، والإطلاع على المشاكل والعراقيل التي تواجه فرع الإدارة وإيجاد الحلول الناجعة لحلحلتها.

وبين المكتب الإعلامي بوزارة الداخلية أن عقيد بنور قام بزيارة لمديرية أمن سرت إجتمع خلالها مع مدير الأمن وتم مناقشة التعاون الأمني بين المديرية وفرع الإدارة العامة لأمن السواحل سرت، وعدد من المواضيع الأمنية التي تهم الشواطئ والمياه الإقليمية بمدينة سرت.

كما قام بالنور بزيارة للمصيف العائلي سرت وافتتح خلال زيارته نقطة بحث وإنقاذ داخل المصيف، وتفقد كذلك عدد من النقاط البحرية بالمدينة وأهمها النقطة البحرية هراوة.

واجتمع مدير الإدارة أيضا خلال هذه الزيارة برئيس مكتب الأملاك العامة بالمدينة، حيث تم مناقشة تخصيص مبني لفرع الإدارة العامة لأمن السواحل داخل مدينة سرت.

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