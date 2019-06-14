السراج: يجب على الجميع بمن فيهم حفتر الجلوس على طاولة الحوار

أكد رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أنه يجب على جميع الليبيين بمن فيهم قائد الجيش خليفة حفتر، الجلوس على طاولة الحوار والاستماع للطرف الآخر دون إقصاء.

ونقلت وكالة آكي عن السراج قوله في مقابلة بثتها قناة سكاي نيوز24 الايطالية إنه يتوقع “دعمًا ملموسًا من إيطاليا” محذرا من عواقب استمرار الحرب في ليبيا، حيث “لن يكون من الممكن السيطرة على تدفق المهاجرين إلى إيطاليا” إضافة إلى زيادة “خطر الإرهاب”.

وأضاف السراج أن “الحل الوحيد سياسي، لا يوجد حل عسكريا” مردفا “كان كل شيء جاهزًا للمؤتمر الوطني الجامع، كنا قريبين من الحل” عبر الوساطة الأممية، ولكن “هاجمنا (الجنرال خليفة) حفتر، هاجم طرابلس، هاجم شرعية حكومتنا وإمكانية إيجاد حل سياسي” وتابع “لكن ما زلنا نؤمن بأنه يجب على جميع الليبيين، بمن فيهم حفتر، الجلوس على طاولة الحوار والاستماع إلى الطرف الآخر، دون استبعاد أي شخص”.

وتابع السراج “لقد حددنا شرطًا واحدًا فقط لعملية السلام: يجب على من يريدون المشاركة أن يقبلوا أن الليبيين هم الذين يختارون من يمثلهم ومن يقودهم”.

وكان السراج التقى المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة في طرابلس أمس الأول الثلاثاء لبحث مستجدات الأوضاع حول العاصمة وجهود البعثة الأممية لوقف الاشتباكات واستئناف العملية السياسية مشددا على أن حكومة الوفاق ستستمر في مواجهة الجيش لافتا إلى أن استئناف العملية السياسية “مرهون بوضع قواعد جديدة لهذا المسار، والا يكون حكراً على أي فرد أو مجموعة”.

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