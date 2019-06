«سي ووتش» ترد على طلب وزير الداخلية الإيطالي بإنزال مهاجرين في ميناء طرابلس

ردت منظمة «سي ووتش» الألمانية غير الحكومية، على طلب وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني، لسفينتها بإنزال مهاجرين أنقذتهم قبالة السواحل الليبية، قائلة إن «ميناء طرابلس ليس آمنًا».

وكتبت المنظمة عبر حسابها بموقع «تويتر» مساء الخميس، إنها «جريمة أن نجبر أشخاص أنقذناهم إلى بلد تعاني من الحرب.. سيواجهون هناك السجن والتعذيب»، مضيفة أن «إيطاليا تروج لهذه الفظائع والاتحاد الأوروبي متواطئ في هذا الأمر المشين».

#SEAWATCH WON'T DISEMBARK SURVIVORS IN LIBYA – Tripoli is not a port of safety. It is a crime to forcibly return rescued people to a country at war, where they face unlawful imprisonment and torture. Italy promoting these atrocities and the #EU being complicit is outrageous. pic.twitter.com/kD7BQ6djEY

— Sea-Watch International (@seawatch_intl) June 13, 2019