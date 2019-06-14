الغرياني: قتال الجيش جهاد دفع لا يشترط فيه رضا الوالدين

دعا المفتي المعزول الصادق الغرياني، أهالي طرابلس لتشجيع أبنائهم على المحاربة في صفوف التشكيلات المسلحة التي تقاتل الجيش في العاصمة.

وقال الغرياني في لقاء له ببرنامج “الإسلام والحياة” على فضائية التناصح إن الآباء والأمهات الذين يمنعون أبنائهم من المشاركة في الحرب، يمنعونهم من خير كثير، قائلاً: “إن كانوا يريدون الخير لهم فليسمحوا لهم بالخروج دفاعًا عن الحق والدين ودفع الصائل الباغي، لأن قتاله واجب شرعي” حسب قوله.

وأضاف الغرياني، في إجابة عن سؤال حول وجوب رضا الوالدين، للخروج لقتال الجيش، إن حالة طرابلس “جهاد دفع” ولا يشترط فيه رضا الوالدين، على حد تعبيره.

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