أفاد وزير الاقتصاد بحكومة الوفاق الوطني، علي عبد العزيز العيساوي، بأن شركة «توتال» النفطية الفرنسية وشركات أجنبية أخرى بدأت تجديد تراخيص أعمالها لدى حكومة الوفاق.

وعلقت وزارة الاقتصاد عمل توتال و39 شركة أجنبية أخرى في مايو الماضي، قائلة إن تراخيصها انتهت قبل أن تمنحها فترة سماح لمدة ثلاثة أشهر لطلب تراخيص جديدة.

