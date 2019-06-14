وفد ليبي يشارك في مؤتمر تطبيق التنمية المستدامة بروندا

يشارك وفد ليبي من زوارة المالية التابعة لحكومة الوفاق، في مؤتمر تطبيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs) في إفريقيا -تأملات في رحلة ثلاثة سنوات، المنعقد في مدينة كيجالي بروندا خلال الفترة من 12 إلى 14 يونيو 2019 م.

ومن المقرر أن يشارك في هذا المؤتمر كافة المساهمين من الحكومات -الجامعات -مراكز الأبحاث -مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص وذلك لمناقشة تقرير التنمية المستدامة على المدى المتوسط (2018 -2015 ) المحدث بواسطة مركز إفريقيا للتنمية المستدامة، وكذلك التفكير الناقد في التقدم المحرز في تحقيق التنمية المستدامة في أفريقيا.

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