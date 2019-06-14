الكهرباء: محطة الخزان شهوب تعرضت لحريق الثلاثاء الماضي نتيجة الحرارة وزيادة الطلب

أعلنت الشركة العامة للكهرباء وقوع حريق في محول كهربائي بمحطة الخزان شهوب يوم الثلاثاء الماضي، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الطلب على الطاقة الكهربائية.

وأوضحت الشركة أن الفرق الفنية بدائرة توزيع الهضبة تمكنت من السيطرة على الحريق، واستبدلت المحول المحترق بمحول جديد، كما تم استبدال الكوابل المعطوبة بكوابل جديدة للضغط العالي والمنخفض وتركيب خلية ضغط منخفض.

وأضافت الشركة أن أعمال الصيانة والتركيب استمرت لمدة 24 ساعة متواصلة في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

محطة كهرباء (العامة للكهرباء)

محطة كهرباء (العامة للكهرباء)

محطة كهرباء (العامة للكهرباء)

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