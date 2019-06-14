بالفيديو.. تفاصيل الاعتداء على أشهر طبيب قلب في العاصمة طرابلس

تداول على صفحات رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع “فيديو” بشعة، لواقعة الاعتداء على الدكتور أبوبكر الأجنف بمنطقة حي الأندلس في العاصمة الليبية طرابلس من جانب الميليشيات الإرهابية والإجرامية .

ويظهر في الفيديو الدكتور أبوبكر الأجنف غارقا في الدماء من الإصابات في جسده، ويتحدث عن واقعة الاعتداء بكل حسرة وألم قائلاً: هذه الواقعة الثانية التي يتعرض فيها للاعتداء من جانب ميليشيات لا تعرف قوانين ولا رحمة.

وأضاف أنه يعمل استشاريا وجراح قلب، عالج الكثير من المرضى الليبيين، ولكن لم يعد قادرا على العيش في ليبيا، مؤكداً أنه قرر الرحيل نهائياً بعد ما لاقاه من تعذيب وسرقة وتدمير محتويات منزله وعيادته من جانب الميليشيات الإرهابية والإجرامية في العاصمة الليبية طرابلس.

الأعتداء بالسطو المسلّح والضرب والتهديد بالقتل على جرّاح استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية د. ابوبكر الأجنف، بمنزله في حي الأندلس وهذا ما قاله من داخل العناية :"بعد ان قمنا بإنقاذ حياة ثلاثة مرضى قلب وانا داخل لعيادتي تعرضت للسطو والضرب والتهديد بالقتل وسرقة عرق جبيني و مدخراتي من قبل شخصين وتم ربطي احتجازي في حجرة،للاسف الشديد لايوجد وطن ولا توجد وطنية.هذي ثاني مرة تصيرلي فيها خيبة أمل، المرة الاولى مصحتي تكسرت وتوا اني صحتي تكسرت، واضح ان الليبيين ليس لهم علاقة بالوطنية، معادش يلومونا ان احنا نسيبو الوطن خلاص، لا يمكن معادش نقدروا نتحملو اعطينا بما فيه الكفاية"و لا حول ولا قوة إلا بالله. Posted by Wesam Khalfalla on Thursday, June 13, 2019

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