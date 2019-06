المتوسط:

حذر الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غويتيرس” من مخاطر تفاقم الأوضاع في المناطق الليبية الواقعة تحت سيطرة تنظيم “داعش” الإرهابي.

كما أبدى “غويتيرس” قلقه إزاء التصاعد الجديد لما عبر عنه بـ”الأعمال العدائية” والغموض السياسي في ليبيا، منبها من خطورة عودة الوضع إلى ماكان عليه.

The post الأمين العام للأمم المتحدة يبدي قلقه جراء تصاعد الأعمال العدائية في ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية