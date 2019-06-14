الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا اليوم الجمعة‎

قالت إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في نشرتها الجوية اليوم الجمعة أن درجات الحرارة تبقى معتدلة نسبياً على مناطق الساحل الغربى وأقصى الساحل الشرقى ، بينما تكون مرتفعة على باقى المناطق ، مع أحتمال هطول أمطار رعدية خفيفة فترة المساء على بعض الدواخل الغربية وغدامس.

فعلى مناطقرأس أجدير حتى مصراتة وسهل الجفارة وجبل نفوسة ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب ، تتكاثر فترة المساء على بعض مناطق الدواخل ، مع أحتمال هطول أمطار رعدية خفيفة ،وظهور شبورة مائية أثناء الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية ، وأحتمال تكون الضباب على مصراتة والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة على المناطق الساحلية ، بينما تكون متغيرة الأتجاه خفيفة السرعة على الدواخل ، تتحول مساءً الى شمالية شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين ( 28 – 33 ) مْ على المناطقالساحلية ، بينما تكون ( 39 – 46 ) مْ على الدواخل.

أما على مناطقالخليج وسهل بنغازي حتى مساعد وجالو ومرادة ستكون السماء صافية الى قليلة السحب والرياح متغيرة الأتجاه خفيفة السرعة ، تتحول بعد الظهر إلى شمالية غربية وشمالية شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مـابين ( 35 – 40 ) مْ ، بينما تكـون مـابين ( 42 – 45 ) مْ على جنوب الخليج والواحات ، ولا تتجاوز (29 ) على أقصى الساحل الشرقي.

وعلى مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب ، تتكاثر فترة المساء على غدامس مع أحتمال هطول أمطار رعدية خفيفة ، وتشمل يوم الغد بعض مناطق الحمادة والرياح جنوبية شرفية الى متغيرة الأتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ،تتحول بعد الظهر على مناطق الجفرة الى شمالية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين ( 42 – 47 ) مْ.

بينما على مناطق الكفرة وتازربو والسرير السماء صافية الى قليلة السحب.

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