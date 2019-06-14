الأرصاد: درجات حرارة معتدلة نسبيًا على الساحل الغربي وأقصى الساحل الشرقي

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية أن درجات الحرارة تبقى اليوم معتدلة نسبيًا على مناطق الساحل الغربي وأقصى الساحل الشرقي، بينما تكون مرتفعة على باقي المناطق، مع احتمال هطول أمطار رعدية خفيفة فترة المساء على بعض الدواخل الغربية وغدامس.

رأس جدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:

السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر فترة المساء على بعض مناطق الدواخل، مع احتمال هطول أمطار رعدية خفيفة، وظهور شبورة مائية أثناء الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية، واحتمال تكون الضباب على مصراتة.

والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة على المناطق الساحلية، بينما تكون متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة على الدواخل، تتحول مساءً إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (28-33مْ) على المناطق الساحلية، بينما تكون (39-49مْ) على الدواخل.

الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد – جالو – مرادة:

السماء صافية إلى قليلة السحب. والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، تتحول بعد الظهر إلى شمالية غربية وشمالية شرقية معتدلة السرعة.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (35-40مْ)، بينما تكون ما بين (42-45مْ) على جنوب الخليج والواحات، ولا تتجاوز (29مْ) على أقصى الساحل الشرقي.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة:

السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر فترة المساء على غدامس مع احتمال هطول أمطار رعدية خفيفة، وتشمل يوم الغد بعض مناطق الحمادة.

والرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول بعد الظهر على مناطق الجفرة إلى شمالية معتدلة السرعة. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (42-47مْ).

الكفرة – السرير – تازربو:

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة تتراوح ما بين (40-43مْ) وتصل يوم الغد إلى (45مْ) على تازربو.

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