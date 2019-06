المتوسط:

يشارك وفد من وزارة المالية التابعة لحكومة الوفاق الوطني، في مؤتمر تطبيق أهداف التنمية المستدامة ( SDGs ) في إفريقيا المنعقد في بروندا.

كما يشارك في هذا المؤتمر كافة المساهمين من الحكومات، الجامعات، مراكز الأبحاث، مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وذلك لمناقشة تقرير التنمية المستدامة على المدى المتوسط، المحدث بواسطة مركز إفريقيا للتنمية المستدامة، وكذلك التفكير الناقد في التقدم المحرز في تحقيق التنمية المستدامة في أفريقيا.

The post “مالية الوفاق” تشارك في مؤتمر تطبيق أهداف التنمية المستدامة ببروندا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية