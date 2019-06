خلال مؤتمر صحافي.. “الجهيناوي”: يجب إنهاء القتال واستئناف الحوار السياسي الليبي

المتوسط:

قال وزير الشؤون الخارجية التونسي خميّس الجهيناوي، إنه يجب إنهاء القتال واستئناف الحوار السياسي الليبي.

وعقد وزير الشؤون الخارجية التونسي خميّس الجهيناوي، والممثل الخاص للأمين العام في ليبيا غسان سلامة، مؤتمرا صحافيا، عقب لقائهما اليوم بمقر وزارة الخارجية في تونس.

وبحث الطرفان سبل استئناف مباحثات السلام في ‎ليبيا.

‏وقال الممثل الخاص للأمم المتحدة، غسان سلامة، إن الوضع في ‎ليبيا تراجع كثيرا منذ نحو شهرين ونصف، إذ نحاول الآن مساعدة الطلاب للعودة إلى مدارسهم.

