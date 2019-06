المتوسط:

‏أكد المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة، أن الوضع في ‎ليبيا تراجع كثيرا منذ نحو شهرين ونصف.

‏وأضاف سلامة، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، أن البعثة تحاول الآن مساعدة الطلاب للعودة إلى مدارسهم.

وأكمل سلامة، أن الوضع في مجلس الأمن تجاه الأزمة الليبية ليس نموذجي.

